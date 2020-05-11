دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هواتف Realme Narzo 10 وRealme Narzo 10A ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Realme اليوم عن الإصدارات الجديدة من هواتف Realme Narzo 10 وRealme Narzo 10A، حيث تعد هذه الإصدارات علامة تجارية جديدة لكلاً من هواتف Realme 6i وRealme C3 مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة.

هاتف Realme Narzo 10

ينطلق هاتف Realme Narzo 10 بشاشة مميزة بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة مستشعر للكاميرة الأمامية في نتوء القطرة بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف Realme Narzo 10 مع رقاقة معالج Helio G80 وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 10 مع واجهة Realme UI.

ويتميز هاتف Realme Narzo 10 بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 وفلاش LED وPDAF ودعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

ويدعم هاتف Narzo 10 بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الشحن عبر منفذ USB-C، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يتوفر الهاتف بألوان الأخضر والأبيض في 18 من مايو بسعر 158 دولار.

Advertisements

هاتف Realme Narzo 10A

يعد هاتف Realme Narzo 10A من إصدارات Realme منخفضة التكلفة، حيث يتميز بشاشة بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، بينما يضم رقاقة معالج Helio G70، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت.

كما يأتي الهاتف بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، أيضاً يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف Realme Narzo 10A ببطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الشحن عبر منفذ microUSB، وينطلق مع شاحن بقدرة 10W، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويدعم التخزين الخارجي وFM radio، ويدعم الهاتف نظام تشغيل Android 10 مع واجهة Realme UI.

هاتف Realme Narzo 10A يتوفر بألوان الأزرق والأبيض، حيث ينطلق للبيع في 22 من مايو بسعر 112 دولار، كما يتوفر كلا الهاتفين للبيع عبر متجر Realme على شبكة الإنترنت.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هواتف Realme Narzo 10 وRealme Narzo 10A ظهر على التقنية بلا حدود.