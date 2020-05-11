دبي - بواسطة محمد فارس جديد تطبيقات مايكروسوفت Bing Wallpapers الذي يُقدّم خلفيات جميلة على أندرويد © Tech World قدمت بواسطة

Bing Wallpapers هو تطبيق رسمي من مايكروسوفت يقدم مجموعة من صور Bing الجميلة من السنوات العشر الماضية.

كثيرة هي تطبيقات الخلفيات على متجر جوجل بلاي، وجميعها متشابهة فيما بينها، لكن الاختلاف يكمُن في نوعية الخلفيات وعددها كذلك مجانية التطبيق من عدمه، وفي هذا الإطار، أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطبيقها الجديد Bing Wallpapers والذي يأتي معه باقة من الخلفيات التي تم نشرها خلال السنوات العشر الماضية في محركها بينج “Bing”.

بالتالي سيسمح لك التطبيق كمستخدم أندرويد بتصفّح الصور ومعرفة مصدرها وتعيينها كخلفية لهاتفك الذكي على أن تتغير تلقائيًا، وعبر واجهته الرئيسية، يمكنك تصفية الخلفيات وفقًا للون والفئة والأماكن، ويمكنك أيضًا معرفة تاريخ كل صورة وتفاصيل مثل معلومات عن الموضوع والمصور وغير ذلك الكثير.

وكما هو الحال مع صفحة بينج الرئيسية، سيتم تحديث التطبيق بصور جديدة كل يوم، مع إمكانية تلقي تحديثات بصور جديدة كل صباح، وهنا يستخدم التطبيق بحث Bing للعثور على صور خلفية محددة لجهازك سواء كانت بالوضع الأفقي أم الرأسي.

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أخيرًا، يتوفّر تطبيق Bing Wallpapers لنظام أندرويد مجانًا وبدون عمليات شراء داخلية، إلّا أننا نُشير بأنه ليس متاح عالميًا، ومع ذلك وخلال المرحلة المقبلة سيحصل عليه كل مستخدم أندرويد يعمل بإصدار 8.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Bing Wallpapers على أندرويد.

التدوينة جديد تطبيقات مايكروسوفت Bing Wallpapers الذي يُقدّم خلفيات جميلة على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.