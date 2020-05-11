دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط إصابات جديدة في ووهان

بكين (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الاثنين تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين في العاشر من مايو أيار في أعلى زيادة يومية منذ 28 أبريل نيسان.

وأوضحت البيانات أن من بين الحالات الجديدة سبع حالات لمسافرين قادمين من الخارج مقارنة بحالتين واردتين من الخارج تم تسجيلهما في التاسع من مايو أيار.

وسجلت خمس من الحالات الجديدة في مدينة ووهان بوسط الصين حيث بدأ تفشي فيروس كورونا لأول مرة في أواخر 2019 فيما يمثل أعلى عدد من حالات الإصابة منذ 11 مارس آذار.

Advertisements

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 82918 حالة بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.

وتراجع عدد المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض إلى 12 في العاشر من مايو أيار مقابل 20 قبل يوم.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)