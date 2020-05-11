شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بمؤتمر مانحي اليمن الذي تستضيفه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رحبت الإمارات العربية المتحدة بمؤتمر المانحين لليمن الذي من المقرر أن ينعقد خلال شهر يونيو المقبل استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان دعم دولة الإمارات لهذا المؤتمر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الثاني من يونيو، والذي سيعقد عن بُعد، ويأتي استمراراً لنهج المملكة في حشد المساعدات والمساهمات الإنسانية والتنموية العالمية لليمن وشعبه الشقيق، حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.

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وأضاف البيان أن الدعوة لهذا المؤتمر تأكيدٌ لدور المملكة العربية السعودية الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء اليمنيين.

وشدد بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن دولة الإمارات تدعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير الذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.

كما أكدت الوزارة في بيانها استعداد الإمارات العربية المتحدة لتقديم كل مايُمَكّن اليمن من تحقيق الإزدهار، ويرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه الشقيق، ويلبي كل آماله وتطلعاته في مستقبل أفضل مستقر.