شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله: دول الخليج بحاجة إلى شعوبها الآن لتجاوز أزمة كورونا الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، أن دول العالم كله عندما تمر بضائقه مالية تلجأ لشعوبها، بينما الخليج يقوم على نظام الدول الريعية التي لم تسن ضرائب كما الحال في دول العالم وتعتمد مواردها المحلية، منوها إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية لحماية اقتصاد المملكة حتى تتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة.



احمد الجار الله على تويتر

وغرد الكاتب أحمد الجار الله، في رسالة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، قائلا: "الدول عندما تمر بضائقه ماليه تلجأ لشعوبها وهذا طبيعي، دولنا الخليجية من قامت وهي دول ريعيه لم تسن ضرائب كما الحال في دول العالم الان دول الخليج بحاجة إلى شعوبها، إجراءات السعودية التي أعلنها وزير المالية محمد الجدعان ناعمه، والمثل يقول شئ ترجيه ولا شئ تأكله، المملكة بخير وستبقي قوية".

وكان قد قال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، إن أهمية الإجراءات التى تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وبلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالى (1441 1442 هـ ) (2020م).

إضافة إلى ذلك تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).

ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التى تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن فى حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية فى الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً من تاريخه.