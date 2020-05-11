شكرا لقرائتكم خبر عن وفا: 66 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، 66 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين، منذ بداية العام الجارى 2020 ، بينهم 4 انتهاكات خلال شهر أبريل الماضى ، وذكر التقرير الشهرى حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، الذى نشرته "وفا" اليوم الإثنين، أن اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين ما زالت تشكل خطرا على حياتهم، وتعيق أداء واجبهم المهني.

وأوضح التقرير، أن عدد الانتهاكات بلغ 66 انتهاكا منذ بداية العام الجارى ، حيث سجل شهر يناير 27 انتهاكا، وفبراير 26 انتهاكا، فيما شهد شهر مارس 9 انتهاكات ، فى حين تم تسجيل أربع انتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر أبريل الماضى .

وأشار إلى، أن إجمالى عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والتعرض للضرب واعتداءات أخرى، منذ بداية العام وحتى أبريل الماضى بلغ 36 مصابًا، بينما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز 28 حالة، فيما سجلت حالتان حول الاعتداء على المؤسسات والمعدات الصحفية.

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وبين التقرير، أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التى لم ينتج عنها إصابات بلغ 4 حالات.

ولفت التقرير، إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت فى 19 أبريل الماضى حكماً بحق الصحفى الأسير سامح جبر الطيطى ، من مخيم "العروب " فى مدينة الخليل بالسجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل على خلفية عمله الصحفي.

وكان الصحفى الطيطى، قد اعتقل فى التاسع من ديسمبر الماضى من منزله وخضع للتحقيق حول عمله الصحفي.