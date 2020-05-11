شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة نابلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظة نابلس.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وداهمت منازل، عدة واعتقلت كلا من زاهر الششتري ، وسائد منصور مصري ، و سلطان محمد القمري، واقتدتهم إلى جهة مجهولة، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقد دعت لجنة الجمعية العامة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتة النظر إلى أن الضم تهديد لحل الدولتين.
وأشارت اللجنة في بيان إلى أنه وفيما تحول انتباه العالم إلى مكافحة جائحة كوفيد-19، يواجه الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، أزمة إضافية، ألا وهي تهديد الضم،
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