شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 163 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 6226 حالة، وأفادت "الصحة المغربية" - فى بيان، اليوم الاثنين، بأن عدد الحالات التى جرى استبعاد إصابتها بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها قد بلغ 61 ألفا و515 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأشار البيان، إلى أنه لم يتم تسجيل أى حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بهذا الفيروس، ليستقر إجمالى المتوفين عند 188 حالة، مؤكدا شفاء 205 حالات جديدة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 2759 حالة.