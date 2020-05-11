شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يحرقون جرافة إسرائيلية بعد هدمها منزل أسير شمال رام الله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجئ محتجون فلسطينيون، رتل من الجرافات والمدرعات العسكرية الإسرائيلية، بعد أن قامت بهدم منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام الله، حيث عبر الشباب الفلسطينيون عن غضبهم بالقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على الجرافات الاسرائيلية ما أدى إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية وحرق أحدة جرافات الهدم الاسرائيلية، وأصيب خلال مواجهات اليوم شاب بالرصاص المطاط في وجهه، والعشرات بحالات اختناق، بسبب الغاز المسيل للدموع.

ونقلت قناة روسيا اليوم، فيديو للشباب الفلسطينيين عرضته وسائل اعلام محلية، وهم يرشقون الجرافات الإسرائيلية في طريق عودتها من هدم منزل الأسير البرغوثي، وانهالت الحجارة والزجاجات الحارقة بغزارة من تبه عالية على الآليات العسكرية الإسرائيلية.



لحظة احتراق جرافة اسرائيلية

وبالأمس، أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوت الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفوار جنوب الخليل.

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت مصادر محلية في لخليل بأن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار، وأطلق الجنود الرصاص الحي والمعدني، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، والآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية "أن حملات التشويه التى تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة فى الإعلام الإسرائيلى، لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين"، وأوضحت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا فى بيان نشرته عبر "تويتر" ونقلته "روسيا اليوم"، أن المحكمة تجرى تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدة أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأنها ستواصل عملها، متمسكة بنظام روما الأساسى.

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلى، من إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين فى قرية "بيت إكسا" شمال غرب القدس المحتلة، حيث منعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، وقال رئيس المجلس القروى سعادة الخطيب - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قوات الاحتلال تتعمد منذ بداية شهر رمضان المبارك خنق القرية، ومعاناة الأهالي تضاعفت جراء إجراءاتها التعسفية، مطالبا الجهات ذات الاختصاص بالتدخل الفوري من أجل التخفيف من معاناة المواطنين هناك.