شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: اجراءات مشددة للحد من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير دائرة الصحة العامة فى وزارة الصحة العراقية رياض عبد الأمير، أنه سيتم اتخاذ اجراءات مشددة للحد من استمرار ارتفاع معدل الاصابات بفيروس "كورونا "، وقال عبد الامير -فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأثنين، إن "الوضع الوبائى ما زال غير مستقر، وان الصحة أمام خيارين ، الأول فرض الحظر الشامل، أو المناطقى، أى التى تخالف الإجراءات الوقائية وتزداد فيها الإصابات، تغلق وتحظر تماما لإتاحة الفرصة لكوادر الصحة أن تعمل المسوحات والسيطرة على الوباء ، حيث أن ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" يعود إلى سببين، الأول زيادة الفحوصات ،فيما يرجع الثانى الى الاستهانة بالاجراءات الوقائية".

واضاف، ان "الكثير من المطاعم والمولات والأسواق فتحت أبوابها أمام المواطنين، فضلا عن زيادة أعداد الركاب فى المركبات حيث إن جميع تلك المظاهر خطرة لانتشار فيروس "كورونا".

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وتابع أن "الاجتماعات مستمرة للجنة العليا للصحة والسلامة مع كوادر الصحة ووزير الصحة والوكيل الفنى للوزارة لمناقشة الإجراءات المقبلة التى ستكون مشددة لمنع ارتفاع معدل الإصابات"، موضحا أن "العراق سيبقى مغلقا أمام حركة الطيران والمسافرين، كما سيتم تمديد ساعات الحظر، فيما قرر فرض حظر شامل للتجوال بعيد الفطر ومحاسبة المخالفين".

وأشار إلى أن "المناطق الأكثر تسجيلا للإصابات هى مدينة الصدر والزعفرانية والرشاد فى بغداد ، اما فى البصرة فتعد الهارثة اكتر المناطق اصابه نظرا لتزايد الكثافة السكانية وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، داعيا جميع المواطنين الى ان يراعوا الاجراءات الوقائية للحد من ارتفاع معدل الاصابات .