شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يمدد قرار إغلاق مكتب تليفزيون فلسطين بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرار اغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس الشرقية "المحتلة" ، ومنع طواقمه من العمل في القدس ، وكافة مناطق "أراضي 48" .

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان - في قرار التمديد - أن قناة فلسطين وطواقمها استمرت بالعمل رغم قرار المنع الأول.

يذكر أن شرطة الاحتلال، تواصل ملاحقة طاقم مكتب تلفزيون "فلسطين" في القدس، حيث استدعت مراسلة التلفزيون الصحفية كريستين ريناوي ست مرات خلال الأشهر الستة الماضية، للتحقيق، بادعاء خرقها لقرار وزير الداخلية الإسرائيلي الذي يحظر نشاط تلفزيون فلسطين في مدينة القدس.