شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا لليوم الرابع وتعافى 16 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة، عدم تسجيل أى إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لليوم الرابع على التوالى بعد فحص جميع العينات التى تم جمعها من مختلف المحافظات، فى حين سجلت 16 حالة شفاء جديدة.

وقالت الكيلة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الإثنين - إن عدد الإصابات المسجلة فى فلسطين بفيروس كورونا استقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة، ما يعنى أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 67% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأوضحت أن حالات الشفاء الجديدة سجلت فى ضواحى القدس 7 حالات، ومحافظة الخليل 7 حالات، ومحافظة سلفيت حالة واحدة، ومحافظة نابلس حالة واحدة، وأن محافظة سلفيت انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات النشطة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من الإصابات النشطة إلى 6، وهي: طوباس وأريحا والأغوار وبيت لحم وقلقيلية وجنين.

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وبينت أن الإصابات النشطة، أى التى لا تزال مصابة، توزعت فى محافظات: القدس (121)، بينها 104 فى مدينة القدس لوحدها ورام الله والبيرة (13) والخليل (33) ونابلس (2) وطولكرم حالة واحدة، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 6 حالات.

وأشارت إلى دخول 348 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعلياً فى الحجر المنزلى 14875، والذين أنهوا الحجر 47196 حالة.