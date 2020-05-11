شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية: نبحث عن حلول تحمى الأسرى والبنوك من تهديدات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، إن مخصصات الأسرى أمر مقدس، ولن ترهبنا إجراءات إسرائيل، ونبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى من جهة وتحمي البنوك من تهديدات الاحتلال من جهة أخرى.

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وأضاف أشتية - في كلمة بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في مقر رئاسة الوزراء برام الله، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن إسرائيل تشن حملة ترهيب ضد البنوك، بعد أن خصمت العام الماضي من المستحقات المالية أكثر من 700 مليون "شيكل" قيمة مخصصات الأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وشدد على أن البنوك مؤسسات مالية رافعة للاقتصاد الوطني ويتوجب حمايتها من ابتزاز الاحتلال، مشيرا إلى أن الحكومة والبنوك تواجه هذا الأمر مواجهة جماعية، وأن هناك فريق عمل يضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين يدرس هذا الأمر وسيقدم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص.