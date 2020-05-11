شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن أيام إجازة عيد الفطر.. تبدأ من 29 رمضان وتنتهى 3 شوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد الحكومية البشرية بدولة الإمارات، أنه تقرر أن تكون إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية من 29 رمضان حتى 3 شوال وفق ما ذكرته صحيفة البيان.

ومن جهة أخرى أرسلت الإمارات 3 طائرات مساعدات تحتوي على ما مجموعه 19 طناً من الإمدادات الطبية إلى كل من النيجر ومالي وسيراليون.

أرسلت الإمارات أمس طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى النيجر، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

Advertisements

وقال عامر المنهالي القائم بالأعمال لدى سفارة الدولة في تشاد: تأتي المساعدات المقدمة إلى النيجر كجزء من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء أفريقيا وخاصة دول الساحل الأفريقي على معدات الحماية الشخصية اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم في الصفوف الأمامية لمكافحة «كورونا».

كما أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مالي، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.