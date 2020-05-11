شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة العراقية: ننتظر الآلية الجديدة للعمل مع التحالف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، استمرار التنسيق ضمن "الحلف الرباعى" لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابى مع روسيا وإيران وسوريا، فيما تنتظر الآلية الجديدة للعمل مع التحالف الدولى، وصرح المتحدث الرسمى باسم القيادة ، اللواء تحسين الخفاجى فى تصريح صحفي، بثته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الإثنين، بأن قيادة العمليات المشتركة لديها عمل مع التحالف الدولى لملاحقة فلول "داعش" وتنتظر الآلية الجديدة، لافتًا إلى استمرار التنسيق الأمنى "الرباعى " الذى يضم سوريا وإيران وروسيا إلى جانب العراق .

وأضاف، أن "الحلف الرباعى الأمنى " مهم جدًا من حيث تبادل المعلومات الاستخبارية بين أعضائه، مبينًا أن قيادة العمليات المشتركة لديها تنسيق مع "الحلف الرباعى " للاستفادة من تلك المعلومات فى ضرب عصابات "داعش" الإرهابية - حسب المتحدث .

Advertisements

وأوضح، أن الفعاليات الأمنية بدأت بشكل احترافى أكثر عبر التنسيق والجهد المكثف، مؤكدا أن "عصابات داعش" الإرهابية غير قادرة على التأثير على الوضع الأمنى أو إرباك القوات الأمنية، التى تنفذ عمليات نوعية ضد الجماعات الإرهابية.