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الأردن تسجل 18 حالة جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المصابة في المملكة الأردنية  الى 540 .

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وبحسب بيان اليوم نشرته وكالة الأنباء الأردنية، لفت وزير الصحة إلى أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها توزعت على : 6 سائقين من جنسيات غير اردنية على حدود العمري وتم التعامل معها حسب البروتوكول المعمول به، و12 حالة لمخالطي احد المصابين في منطقة الخناصري بمحافظة المفرق .

واعلن الدكتور جابر عن تسجيل حالتي شفاء من مستشفى الامير حمزة ليصبح مجموع الحالات التي لا زالت قيد العلاج في المستشفيات 93 مريضا، كاشفا عن اجراء 4500 فحص نوعي وموجه امس ليبلغ مجموع العينات المخبرية التراكمي 115 الفا و 526 فحصا .

وتوجه وزير الصحة في ختام ايجازه بالشكر والتقدير لجميع كوادر الجهات الطبية الذين يعملون ليل نهار ويدا بيد مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية لحماية هذا الوطن .

 

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