شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على طبيب يدعو للإلحاد عبر فيسبوك في الديوانية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القت قوات الأمن العراقية على طبيب يدعو للإلحاد، حيث افاد جهاز الامن الوطني في محافظة الديوانية، الاثنين، بالقبض على طبيب يدعو الى الالحاد ويتهجم على النبي محمد عبر موقع فيسبوك، مشيرا الى الحكم عليه بالسجن سنتين .

بحسب قناة السومرية نيوز العراقية، قال مدير الامن الوطني في الديوانية العميد عماد الكناني، إن قوة من الجهاز القت القبض على طبيب يدعو للالحاد ويتهجم على النبي وعرضه وآل بيته من خلال صفحات وهمية في موقع فيسبوك، مبينا أن الحكم عليه يكون بالسجن لمدة سنتين وفق المادة 372 من قانون العقوبات.

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واشار الى ان المدان اعترف بالتهم المنسوبة اليه وهي السب والقذف والتهجم على الرسول الاعظم وآل بيت الرسول، موضحا أنه أعلن الاعتراف بذلك وعدم الندم.