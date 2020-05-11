بغداد/علي جواد/ الخليج 365
اعتقلت قوات الأمن العراقية، الإثنين، 4 عناصر من منظمة "ثأر الله" المقربة من إيران بعد اقتحام مقر لها جنوبي البلاد.
وفي تصريح للأناضول، قال محمد خلف الملازم في الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات محافظة البصرة(جنوب)، إن قوة أمنية خاصة اقتحمت مقرا لمنظمة "ثأر الله" بالمحافظة، واعتقلت 4 على الأقل من عناصر حماية المقر.
وأوضح خلف، أن عملية الاعتقال جاءت بعد مقتل متظاهر وإصابة 5 آخرين، إثر إطلاق عناصر حماية مقر المنظمة، مساء الأحد، النار تجاه عشرات المحتجين خلال محاولتهم اقتحام المقر.
ومنظمة "ثأر الله" تتخذ من البصرة مقرا لها، ويتزعمها يوسف الموسوي، المدعوم من إيران والمطلوب للقضاء العراقي بتهم القتل والاختطاف خلال أعمال العنف الطائفي التي شهدتها البلاد بين عامي 2006-2007.
ولا يتسن التأكد من إن كانت التهم الموجهة للموسوي قد أسقطت عنه أم لا، لكن الغطاء السياسي الذي توفره المنظمة له قد يكون سببا لعدم محاكمته.
ومساء الأحد، استأنف آلاف المتظاهرين العراقيين المناوئين للطبقة السياسية الحاكمة احتجاجاتهم، في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.
ويأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات.
وأوقفت جائحة كورونا، في 17 مارس/ آذار الماضي، الاحتجاجات، مع استثناءات بسيطة.
وكان الحراك الشعبي المناهض للحكومة والأحزاب النافذة، بدأ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتخلله أعمال عنف واسعة خلفت 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقي يعتقل 4 من عناصر منظمة مقربة من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.