إسرائيل تمدد أمر منع تلفزيون فلسطين من العمل بالقدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

جدّد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعان أردان، الإثنين، قرار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين، وحظر أنشطته في كل مكان بالقدس وإسرائيل، لفترة 6 شهور إضافية.

وكان أردان قد أصدر القرار للمرة الأولى قبل 6 شهور، بحجة تبعية التلفزيون للسلطة الفلسطينية، حيث يحظر على طاقم التلفزيون منذ ذلك الحين، العمل بالقدس الشرقية.

وقالت مراسلة تلفزيون فلسطين في القدس كريستين ريناوي، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إنها تسلمت القرار من الشرطة الإسرائيلية، بعد استدعائها إلى مركز "المسكوبية" بالقدس الغربية.

وكانت قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية قد اقتحمت مكتب تلفزيون فلسطين، في القدس، يوم العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وسلمت إدارته قرار المنع.

ويقول تلفزيون فلسطين، إن السلطات الإسرائيلية، تلاحق طاقمها بالقدس وتعتقل أفراده، بين الفينة والأخرى، وحققت معهم أكثر من مرة.

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