صفقة برشلونة المرتقبة تهدد ثلاثي الفريق

يعمل نادي برشلونة على التعاقد مع البوسني ميرالم بيانيتش نجم وسط يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن قدوم بيانيتش قد يؤثر بشكل كبير على بعض لاعبي برشلونة، وفي مقدمتهم الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وواجه راكيتيتش مشاكل عديدة منذ بداية الموسم، وفشل في الحصول على مكان أساسي، مما يعني أن قدوم اللاعب البوسني لن يكون في صالح إيفان.

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وأكدت الصحيفة أن الأمر نفسه ينطبق على أرتورو فيدال الذي يمتلك عقدًا مع البارسا حتى صيف 2021، ولم يتمكن من إثبات نفسه كلاعب أساسي رغم أدائه الجيد.

وختمت بأن اللاعب الثالث هو آرثر ميلو الذي لعب 4 مباريات فقط من أصل 11 مباراة كان متاحًا فيها منذ وصول كيكي سيتين، للمقعد الفني داخل برشلونة.

يذكر أن بعض التقارير تتوقع إبرام صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس، بنقل بيانيتش للكامب نو، مقابل رحيل آرثر ميلو للسيدة العجوز.