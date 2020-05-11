ارتفاع قياسي في إصابات كورونا في روسيا بتسجيل 11656 حالة جديدة

شهدت روسيا اليوم الاثنين ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إذ سجلت 11656 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ظاهرة عزتها السلطات إلى برنامج فحص مكثف.
وسجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد 94 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 2009 أشخاص.
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