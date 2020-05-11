الولايات المتحدة تتهم الصين بمحاولة اختراق بيانات لقاحات كورونا

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية الصين بمحاولة اختراق بيانات لقاحات كورونا، وفق خبر عاجل فى قناة العربية نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الأمن الداخلى الأمريكى يستعد لإصدار تحذير من قراصنة صينيين يسرقون الأبحاث الأمريكية، مضيفة أن الصين تسعى لجمع بيانات عن اللقاحات بوسائل غير مشروعة.

وفى وقت سابق أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الاثنين، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا فى الصين فى العاشر من مايو فى أعلى زيادة يومية منذ 28 أبريل.

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وأوضحت البيانات أن من بين الحالات الجديدة سبع حالات لمسافرين قادمين من الخارج مقارنة بحالتين واردتين من الخارج تم تسجيلهما فى التاسع من مايو.

وسجلت خمس من الحالات الجديدة فى مدينة ووهان بوسط الصين، حيث بدأ تفشى فيروس كورونا لأول مرة فى أواخر 2019، فيما يمثل أعلى عدد من حالات الإصابة منذ 11 مارس.

ويبلغ الآن العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى الصين 82918 حالة بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة، وتراجع عدد المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض إلى 12 فى العاشر من مايو مقابل 20 قبل يوم.