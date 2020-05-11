سلطنة عُمان تسجل 174 حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، تسجيل (174) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا ليرتفع الإجمالي لـ (3573) حالة. وقالت وزارة الصحة: تسجيل (174) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (36) حالة لعُمانيين، و(138) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (3573) حالة، وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد بأن (1211) حالة تماثلت للشفاء.

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