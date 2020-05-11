الإسكان : إيقاف مبادرة دعم البناء الذاتي للعسكريين

أعلنت وزارة الإسكان إيقاف مبادرة دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي وذلك للطلبات الجديدة، مبينة أن من سبق له إبرام العقد لا يشمله قرار الإيقاف.
وجاء إعلان الوزارة من خلال حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة عبر “تويتر”، في رده على أحد المغردين استفسر عن آلية الحصول على دعم العسكريين من القرض العقاري.
وجاء رد حساب الوزارة: “تم إيقاف مبادرة دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي، وذلك للطلبات الجديدة من تاريخ 11 /5 /2020، علماً بأن من سبق له إبرام العقد قبل التاريخ المذكور لا يشمله الإيقاف”.
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