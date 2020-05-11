10 مليارات دولار إيرادات التسوق الإلكتروني في كوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

زاد الإقبال على التسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية بنسبة 12% تقريبا مقارنة بالعام الماضي في شهر مارس/آذار الماضي الذي شهد أوج موجة انتشار فيروس كورونا الجديد وأجبر الناس على البقاء في منازلهم.



وبلغت قيمة المعاملات عبر الإنترنت نحو 12.58 تريليون وون (10.3 مليار دولار) في شهر مارس، بزيادة 11.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات في كوريا الجنوبية.

وجاءت تلك الزيادة عقب الارتفاع بنسبة 24.5% على أساس سنوي في الشهر السابق.

وتعزى الزيادة الحادة في مارس/آذار الماضي إلى حد كبير إلى جائحة كوفيد–19 التي أجبرت المواطنين على الابتعاد عن المتاجر وأماكن الزحام.

Advertisements

وأشار مكتب الإحصاءات إلى أنه "مع حدوث تغير في وسائل الاستهلاك بسبب تفشي الفيروس الجديد، زادت المبيعات عبر الإنترنت للمواد الغذائية الطازجة والوجبات الجاهزة وتوصيل المواد الغذائية".

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت للحاجيات اليومية، بما في ذلك المطهرات ومنتجات التنظيف، بنسبة 46.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.24 تريليون وون.

تطبيقات متاجر التسوق الإلكتروني بالإمارات تقفز 150% في أسبوعين

من ناحية أخرى، انخفضت المشتريات عبر الإنترنت للأنشطة غير المتصلة بالإنترنت بصورة حادة، حيث انخفضت مشتريات الأحداث الثقافية وبرامج السياحة بنسبة 88.9% و73.4% على التوالي على أساس سنوي.

وارتفعت عمليات الشراء التي تتم عبر الأجهزة المحمولة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بنسبة 19.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 8.47 تريليون وون في مارس/آذار الماضي، وهو ما يمثل 67.3% من إجمالي حجم التسوق عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، بلغت المبيعات الخارجية للمنتجات الكورية الجنوبية عبر الإنترنت نحو 1.48 تريليون وون في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة 18.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاءات.

وبلغت المشتريات الخارجية عبر الإنترنت التي تم إجراؤها من كوريا الجنوبية نحو 979 مليار وون خلال الفترة المذكورة، بزيادة 8.1% مقارنة بالعام الذي سبقه.