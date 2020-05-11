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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة فيسبوك تعلن عن تطبيق "ديسكفر Discover" الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت شركة فيسبوك عن تطبيق "ديسكفر Discover" الجديد، والذي يساعد الأفراد على الوصول إلى الإنترنت مجانا.
وذكر موقع تيك كراش التقني أن الخدمة التي ستتوافر عبر منصة أندرويد ستتيح للمستخدمين زيارة أي موقع والوصول إلى المحتوى النصي (دون فيديو، أو ملفات صوتية، أو أي مواد أخرى يمكن أن تستهلك مساحة كبيرة من الإنترنت).
ولإطلاق تطبيق ديسكفر، الذي يأتي ضمن مبادرة الأساسيات المجانية، قامت شركة فيسبوك بالتعاون مع شركات تشغيل الهواتف الجوالة بيتل وكلارو وإنتل وموفيستار، وقد أصبحت الخدمة متوفرة بالفعل في بعض الدول مثل بيرو، حيث تم اختبار التطبيق في مراحله الأولى.
ومن المتوقع أن يوفر التطبيق ميجابايتس من بيانات الإنترنت المستهلكة في التصفح العادي.
وفي بيرو توفر خدمة ديسكفر نحو 10 ميجابايت من الإنترنت لكل مستخدم بشكل يومي، وقد يصل حجم الباقات في بعض الدول الأخرى إلى 20 ميجابايت.
وقال المتحدث باسم الشركة "سنقوم بتقييم كيفية استخدام الأشخاص لديسكفر وكمية البيانات التي يتم استخدامها بشكل يومي خلال التجارب، وقد نعمل مع شركائنا من شركات الهواتف الجوالة على إجراء تعديلات مستقبلية".
وأضاف أن شركات تشغيل الهواتف الجوالة ستتخذ قرارا بشأن إمكانية إضافة الصور إلى ديسكفر.
وبدون تشغيل الصور والفيديوهات والصوتيات سيكون بمقدور المستخدمين تحميل عشرات المواقع يوميا دون نفاد باقات الإنترنت.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.