مصرع ثلاثة وإصابة 79 في اشتباكات قبلية بالسودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال القائم بأعمال حاكم ولاية كسلا الأحد، إن اشتباكات بين قبيلتين في مدينة كسلا بشرق السودان أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى و79 مصاباً، وقال اللواء محمود بكر همد في بيان، إن أعمال العنف بين أفراد من جماعتي بني عامر والنوبة العرقيتين، التي تفجرت في الماضي، عادت للاشتعال الخميس، وتصاعدت الجمعة، عندما أُحرقت منازل.

ولم يتضح على الفور سبب الاشتباك الذي وقع الخميس، وكانت جماعة أطباء محلية قد ذكرت وقوع أعمال عنف بين بني عامر والنوبة في بور سودان في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقالت إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم إضافة إلى إصابة عشرات آخرين.

وتوصلت الجماعتان إلى سلام في سبتمبر/ أيلول عام 2019، بعد أن هدد القائد العسكري الكبير الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي بطرد القبيلتين من البلاد إذا لم تلتزما بالمصالحة.