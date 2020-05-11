بنس يمارس مهامه من البيت الأبيض.. رغم إصابة المتحدثة باسمه بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى البيت الأبيض الأحد، تقارير تُفيد بأنّ نائب الرئيس مايك بنس موجود في الحجر الصحّي، وذلك بعدما تأكّدت إصابة إحدى الموظّفات العاملات معه بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال المتحدّث باسم نائب الرئيس الأمريكي ديفين أومالي، إنّ بنس سيتوجّه إلى العمل الاثنين، كالمعتاد بعدما جاءت نتائج فحوصه اليوميّة لكشف فيروس كورونا «سلبيّة»، وأضاف أن نائب الرئيس بنس سيُواصل اتّباع مشورة الوحدة الطبّية في البيت الأبيض، وهو ليس موجودًا في حجر صحّي.

وكانت المتحدّثة باسم بنس خضعت لفحص كشَفَ إصابتها بفيروس كورونا، وفق ما أوردت وسائل إعلام ومصادر رسميّة الجمعة، في ثاني إصابة تُسجّل الأسبوع الماضي في البيت الأبيض، وكتبت كايتي ميلر في تغريدة الجمعة: إنّني بخير ومتلهّفة لاستئناف عملي من أجل الشعب الأمريكي.

وكان مسؤول أمريكي كبير صرّح لصحفيّين بأنّ موظّفة في فريق نائب الرئيس مصابة بالفيروس، من دون أن يذكر اسمها، وبعد ذلك، أشار الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر أمام نواب جمهوريّين إلى موظفة تدعى «كايتي»، موضحًا أنّها تعمل في العلاقات مع الصحافة، وأكّدت هذه التفاصيل معلومات أوردتها وسائل إعلامية أمريكيّة عدّة ومفادها أنّ الموظفة هي كايتي ميلر.