رئيس غانا: شخص واحد أصاب المئات بفيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس غانا نانا أكوفوأدو، إن عاملاً في مصنع للأسماك في مدينة تيما المُطلة على المحيط الأطلسي أصاب 533 عاملاً آخر في المصنع بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في غانا تفشي الفيروس في ذلك المرفق الصناعي في ساعة متأخرة الجمعة، ولم يذكر الرئيس الغاني تفاصيل بشأن كيفية انتشار المرض في المصنع، أو ما إذا كانت إجراءات سلامة مُطبقة هناك.

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وأدت الحالات الجديدة إلى رفع إجمالي عدد الإصابات‬ بغانا إلى 4700 حالة حتى الأحد، منذ الإعلان عن الجائحة لأول مرة في البلاد في منتصف مارس/آذار الماضي، التي سجلت أعلى عدد من الإصابات في غرب إفريقيا.

وقال الرئيس الغاني، إن 22 شخصاً توفوا نتيجة أسباب لها صلة بكورنا في حين تعافى 494 شخصاً، معلناً تمديد حظر على التجمعات العامة حتى نهاية مايو/ أيار الجاري، واستمرار إغلاق المدارس والجامعات.

وخفف الرئيس عزلاً عاماً لمدة ثلاثة أسابيع على مدينتي أكرا، وكوماسي الرئيسيتين في 19 إبريل/ نيسان الماضي، وسط مخاوف من تأثير العزل العام لفترة طويلة على الاقتصاد.