إعادة فتح المطاعم والمقاهي والسينما في نيوزيلندا الخميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الاثنين، أنه سيتم السماح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور السينما والمراكز التجارية والسفر داخل البلاد ابتداءً من الخميس، مع تخفيفها لمعظم القيود التي تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت، إنه يمكن استئناف الدراسة بالمدارس من 18 مايو/ أيار الجاري، في حين سيتم إعادة فتح الحانات ابتداءً من 21 مايو/ أيار، وأضافت أنه سيتم قصر التجمعات على عشرة أشخاص فقط.

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وكانت نيوزيلندا قد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الاثنين، قبل اتخاذ هذا القرار، وتشهد نيوزيلندا تدابير عزل عام بموجب قيود «المستوى الرابع» مُنذ أكثر من شهر تم تخفيفها بشكل بسيط في 28 إبريل/ نيسان الماضي، واستمرت نيوزيلندا في فرض تطبيق إجراءات اجتماعية صارمة على كثيرين من مواطنيها ومتاجرها، مما ساعد في منع انتشار الفيروس على نطاق واسع.

وكانت أرديرن قد قالت في وقت سابق، إنه إذا انتقلت البلاد إلى المستوى الثاني من القيود فسيكون باستطاعة الأطفال العودة للمدارس في حين يمكن للموظفين العودة للمكاتب، وسيتم أيضاً السماح للمراكز التجارية والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر والخدمات الأخرى باستئناف نشاطها ولكن حدود البلاد ستظل مغلقة أمام الجميع باستثناء النيوزيلنديين العائدين للبلاد.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بكوفيد 19 الاثنين، وأضافت أن هذه الحالات أدت إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في نيوزيلندا إلى 1147 حالة، مشيرة إلى أن 93% من كل الحالات المؤكدة والمحتملة تعافت.