اختفاء السياح يرعب «إير بي إن بي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختفت جلبة السياح وأصوات حقائبهم وهي تُجرّ في أزقة حي كوكاكي السياحي أسفل تلة أكروبوليس، إذ إن الحركة السياحية توقفت تماماً في أثينا كغيرها من العواصم الأوروبية مع حظر الطيران وإغلاق المطاعم والأماكن الأثرية.

وهذا ما خلف فجوة في الاقتصاد اليوناني الذي يتعافى من أزمة امتدت عقوداً، بينما عاد أصحاب الشقق الصغيرة الذين كانوا يستخدمون منصة تشارك المنازل الأمريكية «إير بي إن بي» لتأجير شققهم للسياح بهدف زيادة دخلهم خلال الأزمة، إلى معاناتهم من جديد.

وتقول رومينا تسيتو بأسى إن «الحجوزات توقفت بشكل فجائي»، بعدما اعتادت على استثمار شقتها عبر «إير بي إن بي» منذ عام 2014.

وأضافت «أخشى أن لا أضطر إلى تأجيرها لأجل طويل، لكني قد أقوم بذلك إذا استمر الوضع على هذا النحو»، مشيرة إلى أن شقتيها تستضيفان حالياً طاقماً طبياً.

لكن ستيفانيا ديميترولا استسلمت للواقع وعرضت شقتها لإيجار طويل الأجل وقالت «كنت أعتمد على إيراد هذه الشقة التي تدر علي نحو ألف يورو في الشهر لأعوّض فقداني وظيفتي»، معربة عن تشاؤمها حيال موسم الصيف الذي تحاول الحكومة إطلاقه في الأول من تموز/يوليو.

وقال باتريك تكاشينكو الذي يعمل كوسيط عقاري إن الإيجارات الطويلة الأجل باتت «اتجاهاً رئيسياً» في القطاع العقاري في أثينا. وأضاف لفرانس برس أن منصة «إير بي إن بي تلقت ضربة قاسية».



التأقلم

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وكانت منصة «إير بي إن بي» أعلنت الثلاثاء أنها ستستغني عن ربع موظفيها حول العالم، أي نحو 1900 شخص، مع الشلل الذي أصاب صناعة السياحة والسفر جراء فيروس كورونا.

واعتبر براين تشيسكي الرئيس التنفيذي للشركة هذه الأزمة «أكثر الأزمات المرعبة في حياتنا»، معترفاً بأن عائدات الشركة ستكون «أقل من النصف» مقارنة بعام 2019.

ومع ذلك لا يزال هناك من يؤمن بمستقبل الشقق السياحية وليس الفنادق كملاذات بعيدة عن الزحام.

ويرى انريكي الكانتارا رئيس اتحاد مالكي الشقق السياحية في برشلونة «ابارتور» أن انخفاض العائدات لعام 2020 سيبلغ 85 في المئة، إلا أنه مع ذلك يتوقع أن «تتأقلم» الشقق السياحية بسهولة مع «الأزمنة الجديدة المقبلة وحاجات السياح خاصة لجهة الأمان».

في أثينا أيضاً وعلى الرغم من الهبوط الكبير في معدل الحجوزات لا يزال هناك بصيص أمل.

وقال ستراتوس بارادياس الذي يرأس اتحاد المالكين في اليونان وأيضاً الاتحاد الدولي لأصحاب العقارات في حديث مع فرانس برس «سيستفيد السياح من الشقق الخاصة لكي يشعروا بأمان أكبر مقارنة بالفنادق حيث سيكون عليهم التفاعل مع عدد أكبر من الناس».

كما أعرب عن اعتقاده بأن الشقق السياحية التي ستصمد في سوق الإيجار للآجال القصيرة ستنهض «أسرع من أي مكان آخر» لأن «اليونان تعتبر من الدول الآمنة بفضل الطريقة التي تعاملت بها مع وباء كوفيد-19».

التطهير ضروري

في برشلونة لا تزال روزنامة تأجير شقة سيبيل كامباني فارغة، وتقول السيدة الفرنسية البالغة 43 عاماً «ألغيت كل الجوزات لشهري تموز/يوليو وآب/أغسطس»، لكنها لا تفكر بإزالة إعلان شقتها عن منصة «إير بي إن بي».

أما خوان كيليس التقني البالغ 35 عاماً والذي يمتلك شقة في إشبيلية فقد انتقل في الوقت الراهن إلى تأجيرها لأجل متوسط. وإن ساءت الأمور فسيعرضها على حد قوله للإيجار طويل الأمد كـ«ملاذ أخير».

وفي فرنسا تتوقع «إير بي إن بي» عودة الحجوزات بسرعة بفضل السوق المحلي، إذ يفضل الفرنسيون السياحة الداخلية.

وقال أورليان بيرول مدير الاتصالات في «إير بي إن بي فرنسا» إنه يتوقع ارتفاع معدل الطلب على الشقق السياحية في اللحظة الأخيرة مع رفع الإغلاق.

وتوصلت دراسة أعدها موقع «سبيتوغاتوس» الأشهر في اليونان في مجال العقارات على الإنترنت إلى أنه سيكون هناك ارتفاع واضح في عدد الشقق المعروضة للإيجار لآجال طويلة في منتصف نيسان/إبريل، ما يشكل 30 في المئة من السوق في وسط أثينا.

وسيؤدي هذا التحول الجديد في سوق العقارات إلى تنظيمه، وبحسب باردياس «إن التأجير لآجال قصيرة خرج عن نطاق السيطرة في أثينا في السنوات الأخيرة، والتطهير الذي أحدثته أزمة كوفيد-19 ضروري جداً».

ففي كوكاكي، أدى تزايد الطلب على الإيجارات القصيرة للشقق إلى مضاعفة الأسعار ما تسبب بمشكلة لطالبي السكن المحليين.