«بحرية» طهران: 19 إيرانياً قُتلوا بنيران «صديقة» في خليج عُمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت البحرية الإيرانية في بيان اليوم الاثنين أن نيراناً صديقة أسفرت عن مقتل 19 بحاراً وإصابة 15 آخرين، عندما أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عُمان أمس. ونقل التلفزيون الرسمي عن البيان قوله إن الحادث وقع أثناء تدريب للبحرية في الخليج.

ويعد خليج عمان ممراً مائياً حساساً بشكل خاص لأنه يتصل بمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس نفط العام، والذي يتصل بدوره بالخليج، ونقل التلفزيون عن البحرية الإيرانية قولها، إن الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على خليج عمان أثناء تدريبات للبحرية الإيرانية الأحد.

وتُجري القوات المسلحة الإيرانية عادة تدريبات في تلك المنطقة، وكانت وكالة فارس للأنباء قد قالت، إن الحادث وقع على ظهر سفينة الدعم كوناراك وهي سفينة حربية مُصنعة محلياً وانضمت لأسطول البحرية في عام 2018، من جانبها قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، إن ملابسات الحادث قيد الفحص الفني حالياً.

ولكن وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء قالت، إن سفينة أخرى أطلقت بطريق الخطأ صاروخاً على كوناراك أثناء تدريب بالذخيرة الحية.