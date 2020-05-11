أبوظبي تعفي ﻣﺑﻳﻌﺎت اﻟمنشآت اﻟﻔﻧدﻗﻳﺔ من الرسوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن سلسلة إعفاءات لفنادق الإمارة، وقالت في تعميم بتاريخ 10 مايو/ أيار 2020، أنه بناء ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻣﺟﻠس ﺍﻟﺗﻧﻔﻳذي وإصدار ﺣزﻣﺔ اﻟﻣﺳّرﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ 2020 ﺿﻣن مشروع «ﻏداً21»، ولمزيد ﻣن

التحفيز ﻟﺑﻳﺋﺔ الاستثمار ﻓﻲ إمارة أبوظبي، ﺗﻘرر ﺇﻋﻔﺎء ﻣﺑﻳﻌﺎت اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺍﻟﻔﻧدﻗﻳﺔ من الرسوم السياحية ورسوم البلدية.

السداد 2021

Advertisements

ووفقاً للتعميم، تلتزم اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺍﻟﻔﻧدﻗﻳﺔ ﺑﺎﻟتصريح عن إيراداﺗﻬﺎ اﻟﺷهرﻳﺔ في أول 5 ﺃﻳﺎم ﻋﻣل ﻣن ﺍﻟﺷهر ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون ﻣﻊ ﻣدﻗﻘﻲ اﻹيرادات ﺃو اﻟﻣﻛلفين من قبل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ من ﺻﺣﺔ ﺍﻹقرارات والرسوم اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗﻲ تم اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻧﻬﺎ ﻭ/ﺃﻭ ﺳدادﻫﺎ ﻋن اﻟﻔترات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

وﻳﺑدﺃ ﺗطﺑﻳﻖ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣن الرﺳوم اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ورسوم البلدية ورسم البلدية للغرف اﻋﺗﺑﺎراً من 16 ﻣﺎرس/ آذار 2020 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وبحسب التعميم، ﻳﺣﻖ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻔﻧدﻗﻳﺔ دﻓﻊ اﻟرسوم اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ واﻟﺑﻠدﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻌﺎم 2020 في ﻧﺎﻓذة اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ ﻳﻧﺎﻳر/ كانون الثاني 2021.

إيرادات للفنادق

ومن أجل دعم قطاع السياحة والترفيه، ﻗررت دائرة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺳﻳﺎﺣﺔ - أبوظبي عدم تحصيل ﺃي رسوم من اﻟﻌﻣﻼء اﺑﺗداء من ﺗﺎرﻳﺦ ﺻدور ﺍﻟﻘرار ﻓﻲ 16 مارس/ آذار، وﻓﻲ ﺣال ﺗﺣﺻيل ﺃي رسوم ﺑﻌد ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘرار وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻدور ﺍﻟﺗﻌﻣﻳم (10 مايو) أﺟازت الدائرة ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة الفندﻗﻳﺔ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن ﺍﻹﻳرادات.

وفي ﺣال وجود ﻋﻘود طوﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟل ﻣﻧﺻوص ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ اﻟرسوم اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ ﻛﺈﻳرادات ﻣن 16 مارس وحتى 31 ديسمبر 2020.

وقالت الدائرة إنه ﺳﻳتم اﻟﺗدﻗﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺇيرادات اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻔﻧدﻗﻳﺔ ﻣن ﻗبل المفتشين والمدققين ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﻬذه اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت، ﺗﻔﺎدﻳﺎً ﻟﻺﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺧذ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻳن وﻓﻖ اﻟﺗﺷريعات اﻟﻧﺎﻓذة ﻋﻠﻰ أن تتم موﺍﻓﺎة

المنشآت الفندقية ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻻﺣﻘﺎً.