موعد جديد لافتتاح «سيتي سنتر الزاهية»

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أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، عن الموعد الجديد لافتتاح «سيتي سنتر الزاهية» في إمارة الشارقة ليكون شهر مارس/ آذار 2021 موعد انطلاق العمل الرسمي في مركز التسوق.

ومن شأن القرار أن يتيح للمستأجرين وقتاً كافياً للإستعداد وتجهيز متاجرهم الجديدة للافتتاح وتوفير تجربة مميزة للعملاء، حيث تمّ اتخاذ قرار إرجاء موعد الفتتاح، في ظل الحالة الاستثنائية التي تحيط بقطاع التجزئة حول العالم بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال بيان لـ«ماجد الفطيم» إن الأشهر الإضافية ستتيح لجميع الشركاء المستأجرين في «سيتي سنتر الزاهية» المزيد من الوقت للتأكّد من استقرار الأوضاع من أجل تجهيز متاجرهم الجديدة بفعالية أكبر وفقاً للمعايير التي يلتزمون بها كما «ماجد الفطيم»، والإنطلاق في الوقت الأمثل للأعمال التجارية.

وقالت شيرين الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للمراكز التجارية: «من اللحظة الأولى لافتتاح سيتي سنتر الزاهية المرتقب، سنحرص على توفير تجربة مميزة واستثنائية في مجال البيع بالتجزئة والترفيه للعملاء في المناطق الشمالية. ويسعدنا أن نتشارك هذه الطموح والتطلعات مع جميع المستأجرين لدينا، وإنطلاقاً من دورنا الريادي في مجال تجارة التجزئة، نرى أنه من مسؤوليتنا توفير الدعم لهم بكل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف المشترك».

وأضافت الخطيب:«تماشياً مع إلتزامنا بموعد التسليم، تواصلت أعمال بناء المركز وفق الجدول الزمني المحدّد منذ وضع حجر الأساس. وعلى الرغم من ذلك، وفي ظل التغيرات العالمية التي أثّرت على قطاع التجزئة، اتخذنا القرار بإعادة النظر في التاريخ المقرر للافتتاح، لما فيه مصلحة عملائنا والمستأجرين».

يمتد «سيتي سنتر الزاهية» على مساحة 136,200 متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير، ليصبح عند افتتاحه، أكبر مركز تسوق في المناطق الشمالية والمحور الأساسي لمشاريع «ماجد الفطيم» التطويرية في إمارة الشارقة. وسيوفّر مركز التسوق المرتقب، مزيجاً من أكثر من 360 علامة تجارية جديدة وقائمة، تتناغم جميعها مع بيئة البيع بالتجزئة المعاصرة التي تتميز بجمالية الهندسة المعمارية والمساحات العامة المريحة.

ويهدف «سيتي سنتر الزاهية» إلى خدمة العملاء في كافة المناطق في الشارقة إلى جانب إماراتي أم القيوين ورأس الخيمة. وسيرتبط مركز التسوّق الجديد بسلاسة مع مجمع «الزاهية» السكني التابع لشركة «ماجد الفطيم» والذي تبلغ مساحته مليون متر مربع، ليشكّلا معاً نقطة محورية للتسوق الفاخر ولأفضل خيارات المطاعم ومراكز الترفيه على أبواب العديد من السكان في الشارقة.