شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بـ«كورونا» في بعض الدول العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت-عمّان-القاهرة:

”الخليج 365”،وكالات

شهدت دول عربية عدة أمس الأحد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد،فيما دخل قرار الحظر الشامل للتجوال في الكويت حيز التنفيذ،وأعلن وزير الداخلية اللبناني حظر التجول الشامل ليلاً.

وفي ارتفاع قياسي حاد، سجلت السعودية، أمس 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيلها أصبح 39048،فيما تم تسجيل سبع وفيات جديدة، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 246 حالة وفاة،في حين تماثل 1313 مريضاً للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 11457 شخصاً.

وأعلـــن مصــــدر مســــــؤول بوزارة الداخليـــة الســــــعودية، أمس، رفـــع الإجـــراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة «صامطــة» من اليوم الاثنين، والسماح بالتجول من 9 صباحاً وحتى 5 مساءً.

إلى ذلك،دخل قرار الحظر الشامل للتجوال في الكويت حيز التنفيذ، أمس ويستمر حتى 30 الجاري، وسجلت الكويت ،أمس أعلى معدل إصابة يومي بكورونا بلغ 1065 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى 8688 حالة، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 58 حالة،فيما تم تسجيل 107 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 2729.

من جانبه، أكد وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، أن التوقعات بانتهاء أزمة كورونا هي توقعات عالمية، لافتاً إلى أن«التوقعات تشير إلى انتهائها مع بداية السنة المقبلة وإن كنا نأمل أن تنتهي قبل ذلك»، مؤكداً ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي.

وأوضح الصباح، أنه مع تقييم المرحلة الحالية من بداية الحظر الكلي الذي بدأ أمس، من الممكن تخفيف بعض الإجراءات، آملاً من المواطنين والمقيمين التقيد بالاشتراطات الصحية،ومعرباً عن أسفه لمناظر التجمعات والازدحامات والتي تخالف كل الاشتراطات الصحية، والتي تدل على أن بعض الأفراد ما زالوا يحتاجون إلى مزيد من الوعي.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العمانية،أمس، تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3399،فيما تم تسجيل 49 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1117.

في قطر، سجلت وزارة الصحة 1189 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 22520.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية،أمس، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 188 حالة.

وتم تسجيل 153 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6063 حالة.

لبنان يفرض حظر التجوال

وفي لبنان أعلن وزير الداخلية محمد فهمي،أمس حظر التجول ليلاً من السابعة مساء إلى الخامسة صباحاً، بسبب «عدم التزام العديد من المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة».

وتسود حالة من الذعر في المحكمة العسكرية في بيروت بعد اكتشاف إصابة 13 جندياً بكورونا.

Advertisements

وأعلنت الصحة اللبنانية أمس، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 845.

وأعلن وزير شؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أمس موافقة الحكومة على الدليل الإرشادي الذي أعده ديوان الخدمة المدنية لعودة العمل للقطاع العام بعد عيد الفطر.

ولمح العضايلة لاحتمال اتخاذ قرار بحظر تجوال شامل. وقال: «الأمور قيد البحث وقد تعود الحياة إلى طبيعتها بعد شهر أو شهرين».

بدوره،أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 18 إصابة جديدة بينها 12 إصابة لمخالطين لسائق الشاحنـــة فـــي محافظـــة المفــــرق الشمالية بإجمالي 540 حالة وارتفاع الشفاء إلى 389 متعافياً.

وأشار إلى عزل 7 منازل في محافظة إربد الشمالية بعد اكتشاف إصابة طفل «حفيد أحد المخالطين للسائق».

فلسطين: لا إصابات لليوم الثالث

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،أمس، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي.

وقالت الوزارة إنها سجلت 13 حالة شفاء جديدة،مشيرة إلى أن عدد المحافظات الخالية حالياً من الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 4 محافظات وهي طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية.

انخفاض الإصابات في مصر

كشف مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، عن انخفاض أرقام الوفيات في البلاد، خلال عام 2020، مقارنة بالأعوام من 2017 و2018 و2019، وذلك على الرغم من انتشار وباء كورونا.

وأكد المركز صحة هذه النتيجة، من خلال المقارنة بين شهر إبريل/‏‏نيسان، خلال الأعوام الأربعة، موضحاً أن عام 2017 شهد 41.655 حالة وفاة، كما شهد عام 2018 43.399 وفاة، وبلغت حالات الوفاة في عام 2019 نحو 43.303 حالة، فيما سجل شهر إبريل 2020 نحو 42,144 وفاة، مشيراً إلى أنه اعتمد في رصد هذه البيانات على ضوء نظام ميكنة المواليد والوفيات، لدى مديريات الشؤون الصحية في المحافظات.

وشهدت مصر انخفاضا في حالات الإصابة بكورونا حيث سجلت،أمس، 436 حالة إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 9400 حالة، بينما جرى تسجيل 11 حالة وفاة.

العراق: حظر شامل

وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق ،أمس عن فرض حظر شامل للتجول خلال عيد الفطر المبارك على ان يستمر الحظرالجزئي اليومي حتى ذلك الحين ابتداء من الخامسة مساء بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة من فجر كل يوم.

وكانت الحصيلة الاجمالية للمصابين في العراق قد ارتفعت أمس الى 2767 اصابة توفي منهم 109 وتماثل للشفاء

جيبوتي تتحضر لتخفيف العزل

في الأثناء،تنوي حكومة جيبوتي التي سجلت 1200 إصابة بكورونا، تخفيف قيود العزل المفروضة للحد من انتشار الفيروس، اعتباراً من اليوم الإثنين حسبما أعلن، أمس وزير الخارجية محمود علي يوسف.