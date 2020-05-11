شكرا لقرائتكم خبر عن قاسم ماجد يطلق «تحبيني» في العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قرر المطرب والملحن العراقي المقيم في مملكة البحرين قاسم ماجد، إطلاق أغنيته الجديدة «تحبيني» في عيد الفطر المبارك.

الأغنية تمثل آخر ما كتبه الشاعر الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، وهي من ألحان وغناء قاسم ماجد وتوزيع بيكرم، وتم تسجيلها في استوديو عيسى الجار في البحرين.

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