اندلاع حريق بموقع إكسبو دبي 2020

أحمد حاتم/الخليج 365



قال متحدث باسم "إكسبو دبي 2020"، الإثنين، إن حريقاً اندلع في موقع إكسبو 2020، وتمكنت فرق الدفاع المدني من احتواء الحريق.



وذكر المتحدث الرسمي، في إفادة عبر البريد الإلكتروني وصلت نسخة منها "للأناضول": "اندلع حريق صباح اليوم في موقع إكسبو 2020، وعلى الفور وصل الدفاع المدني الى المكان وتمكن من احتواء الحريق".



وأضاف أن الحريق نتج عن مشكلة أثناء أعمال اللِّحام، ولم يُصَب أي شخص بأذى.



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وخلال الأسبوع الماضي، وافق أكثر من ثلثي أعضاء المكتب الدولي للمعارض على قرار اللجنة التنفيذية بتأجيل موعد معرض "إكسبو 2020 دبي" من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 الى 31 مارس/آذار 2022.



ويتوقع أن تصدر الموافقة الرسمية على تأجيل "إكسبو دبي" في 29 مايو/أيار الحالي بعد انتهاء مهلة التصويت المقررة.



وأجبر انتشار فيروس كورونا محليا ودوليا، الحكومة الإماراتية على التقدم رسميا، إلى المكتب الدولي للمعارض بطلب تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي"، إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021.



ويعد إكسبو، من أهم المعارض للأعمال والفعاليات الثقافية، ويقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض، ومقره باريس، وكان من المقرر إقامته بمدينة دبي في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

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