قطر تدين قصف مليشيا حفتر مطار معيتيقة والمقرات الدبلوماسية

الدوحة/ الخليج 365



أدانت الخارجية القطرية قصف ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر مطار معيتيقة الدولي والمقرات البدلوماسية في العاصمة الليبية طرابلس.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية، فجر الإثنين، اطلعت عليه الخليج 365.

والسبت، قصفت ميليشيات حفتر، مطار معيتيقة وأحياء سكنية في طرابلس، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات وإلحاق أضرار كبيرة بطائرات وممتلكات خاصة.

وقبل هذا الهجوم بيومين، سقطت صواريخ أطلقتها مليشيات حفتر، بمحيط إقامة السفيرين الإيطالي والتركي في منطقة زاوية الدهماني وسط طرابلس.

وأفاد البيان بأن "قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقصف ميليشيا حفتر لمطار معيتيقة في طرابلس".



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وتابع أن مليشيات حفتر "تتعمد مهاجمة المدنيين العزل والمنشآت المدنية وقصف المقرات الدبلوماسية والتسبب بأضرار في الطائرات المدنية".



وأوضح أن "مثل هذا الأفعال غير المسؤولة تعدّ مؤشرًا على عدم اكتراث هذه الميليشيات بأرواح المدنيين وحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، كما أنها لم تلقِ بالاً إلى شهر رمضان المبارك وحرمته".



وأكدت قطر على ضرورة "الوقف الفوري للاعتداء على الأهداف المدنية ومدينة طرابلس والعودة إلى المسار السياسي".



كما جددت دعوتها إلى "المجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي بالاضطلاع بمسؤوليتهم التاريخية وإيقاف ميليشيات حفتر عن العبث بأرواح الليبيين وإطالة أمد الصراع"، حسب البيان ذاته.

وجاء استهداف حفتر لمطار معيتيقة والأحياء السكنية بطرابلس، عقب ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الهجمات العشوائية التي تشنها مليشياته على المناطق المأهولة بالمدنيين "قد ترقى إلى جرائم حرب".





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