شركة آسوس تعلن عن إطلاق اللاب توب Expertbook B9450 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة آسوس عن إطلاق اللاب توب Expertbook B9450 الجديد، الذي يهدف إلى تلبية متطلبات المستخدمين أصحاب الأعمال، الذين يرغبون في جهاز فائق الأداء مع سهولة التنقل.



وأوضحت الشركة التايوانية، أن اللاب توب الجديد يمتاز ببطارية سعة 66 وات ساعة، وتمتد لفترة تشغيل تصل إلى 24 ساعة، وبفضل توافر تقنية الشحن السريع 65 وات فإنه يمكن إعادة شحن البطارية بنسبة 60% في غضون 40 دقيقة.

وتقوم وظيفة الشحن السريع بنقل الطاقة إلى خارج جهاز Expertbook B9450 الجديد وفقا لمعيار Power Delivery عن طريق منفذ USB C.

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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة IPS قياس 14 بوصة مزودة بإضاءة خلفية LED، وتعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD مع درجة سطوع 300 نيت، وتبلغ نسبة الشاشة إلى جسم اللاب توب 94%، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 100%.

ويمتاز جهاز آسوس الجديد بلوحة مفاتيح مقاومة لرذاذ الماء ومزودة بإضاءة خلفية، وتعمل لوحة اللمس الزجاجية بجهاز اللاب توب الجديد كلوحة مفاتيح رقمية، ويتم توصل الشاشات الخارجية بجهاز اللاب توب عن طريق منفذHDMI كما يتوافر منفذ Micro-HDMI واثنان من منافذ USB C مع دعم منفذ Thunderbolt 3.

ويدعم جهاز آسوس Expertbook B9450 شبكة الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5، ويزخر بنظام صوتي فائق الأداء من هارمان كاردون مزود بسماعتي استريو، ويمكن استعمال تطبيقات المساعد الصوتي مثل مايكروسوفتCortana وأمازون Alexa عن طريق مصفوفة الميكروفون.

وعلى صعيد أنظمة الأمان يتضمن اللاب توب الجديد وظيفة ويندوز Hello وكاميرا HD بدقة 720 بيكسل مع مستشعر الأشعة تحت الحمراء وماسح بصمة الأصابع.

وللحماية من السرقة يتضمن الجهاز الجديد قفل Kensington، بالإضافة إلى إمكانية حظر الوصول إلى وحدات الذاكرة الخارجية عن طريق منافذ USB بواسطة البرمجيات، كما يمكن استعمال برنامج Link to MyASUS عند الرغبة في توصيل جهاز Expertbook B9450 بالهاتف الذكي، وإلى جانب نقل البيانات فإن هذا البرنامج يتيح إمكانية قراءة وإرسال الرسائل واستلام المكالمات الهاتفية وإجراءها عبر جهاز اللاب توب.