وزارة الصحة: تونس لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ مطلع مارس آذار

تونس (رويترز) - قالت وزارة الصحة التونسية يوم الاثنين إن البلاد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي بينما تستعد الحكومة لمزيد من تخفيف القيود يوم الاثنين.
وكانت تونس التي أعلنت أول اصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس اذار الماضي وقد سجلت حتى الآن 1032 حالة إصابة و45 حالة وفاة.
وقالت تونس التي لديها نحو 500 سرير انعاش إن 745 مصابا تعافوا ولم يتبق سوى 11 مصابا في المشافي.
وبدأت تونس الاسبوع الماضي تخفيفا تدريجيا للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا وذلك بعدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة والنقل.
وفي خطوة جديدة لتخفيف القيود تفتح يوم الاثنين محلات بيع الملابس والمراكز التجارية ومراكز الحلاقة والتجميل مع مزيد من الاشارات إلى أن تونس اقتربت من السيطرة على الجائحة.
وقالت تونس انها تتوقع ان ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4.3 بالمئة هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلال البلاد في 1956 وإن قطاع السياحة الحيوي مهدد بخسائر قد تصل إلى 1.4 مليار دولار وفقدان 400 ألف وظيفة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس- تحرير أحمد صبحي خليفة)
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