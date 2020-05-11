وزير الداخلية العراقي يتعهد بقطع يد كل من يبيع المناصب في الوزارة - فيديو

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هدد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، بقطع يد كل من تسول له نفسه بيع المناصب في وزارة الداخلية.
وقال خلال اجتماعه بقيادات الوزارة إن "وزارة الداخلية يجب أن تكون أول من يطبق القانون، والفساد يجب أن ينتهي". © متوفر بواسطة RT
وأضاف: "يجب أن يشعر الناس بأن هناك حكومة تهتم بهم، وأيادينا يجب أن تكون بيضاء".
يذكر، أنه ومع كل تشكيلة حكومية عراقية يدور الحديث عن بيع المناصب التنفيذية في العراق، وخاصة المناصب الأمنية.
المصدر: RT
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