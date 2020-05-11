شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، اليوم، الإثنين تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد19" ، بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في السلطنة منها 36 حالة لعمانيين، و 138حالة لغير عمانيين ، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 3573حالة ، منها 17 وفيات، بحسب صحيفة الشبيبة العمانية.

وأكدت الوزارة على أن 1211حالة تماثلت للشفاء.

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وأهابت الوزارة العمانية، بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

وكانت أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بعمان، عدة قرارات منها : تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى 29 مايو 2020م ، وتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها ، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان خلال الشهر الفضيل.