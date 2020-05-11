شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن علاج مصابي كورونا باستخدام بلازما المتعافين من الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة الوطنية الليبية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية في ليبيا على استخدام بلازما الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا كمصدر للعلاج.

وجاءت الموافقة عقب تقديم مقترح من قبل اللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض باستخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج إصابات الفيروس، بحسب بيان المركز اليوم الأثنين .

واشترطت اللجنة موافقة المصاب قبل استعمال البلازما في عملية العلاج.

وقد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم سلبية 121 عينة وخلوها من فيروس كورونا بعد فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

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وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض بحسب "واس" في بيان إنه "عقب الفحص المختبري تبين أن كافة نتائج التحاليل سالبة وخلوها من الفيروس".

واستقرت بهذا الإعلان الحصيلة الكاملة لمصابي فيروس كروونا في ليبيا عند 64 حالة، من بينها 37 حالة نشطة، وثلاث وفيات، وتعافي 24 شخصا من الفيروس، فيما بلغت عدد العينات التي فحصت 2828.

يذكر أن طرابلس في مقدمة المدن الليبية التي سجلت حالات بواقع 49، تليها مصراتة 10، وبنغازي 4، وصرمان 1.