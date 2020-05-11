إلهان عمر: لماذا التجاهل الدولي لدور الإمارات باليمن؟

عزيز الأحمدي/ الخليج 365



أعربت النائبة المسلمة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر، عن استغرابها من التجاهل الدولي للدور الإماراتي في الحرب والفوضى الحاصلة باليمن.

جاء ذلك في تغريدة لعمر، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، فجر الإثنين.

وتشهد علاقة الحكومة اليمنية بدولة الإمارات تأزما وصل إلى مرحلة ”القطيعة“، عقب اندلاع قتال شرس بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) بعدن، مطلع أغسطس/آب الماضي؛ انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها بعد انقلاب الحوثي وهو ما تنفيه أبوظبي.

وقالت عمر: "في اليمن اعترف العالم بدور السعودية وإيران في الحرب الأهلية التي دمرت البلاد وتسببت في أسوأ أزمة انسانية“.

وأضافت متساءلة: "لكن الإمارات إلى حد كبير تمر دون أن يلاحظ أحد دورها بإغراق اليمن في الحرب والفوضى، لماذا؟"

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وحتى (7:50 ت.غ)، لم يصدر أي تعليق فوري من أبوظبي، ردا على اتهامات عمر.

ويوجه مسؤولون يمنيون من حين لآخر، اتهامات للإمارات (جزء من التحالف العربي باليمن بقيادة السعودية)، بدعم تشكيلات مسلحة خارج إطار السلطة الشرعية، وتغذية صراعات وأعمال العنف، في مناطق متفرقة من البلاد، خصوصا محافظات أرخبيل سقطرى (شرق)، وشبوة (جنوب)، وتعز (وسط)..

لكن الإمارات عادةً ما تنفي هذه الإتهامات، وتشدد على أنها لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر والاحتقان بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الانفصالي، خاصة بعد إعلان الأخير في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".



وخلف النزاع المستمر منذ 6 سنوات في اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي في ظل جائحة فيروس كورونا.



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