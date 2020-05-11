الحكومة الليبية: تحييد عدد من مسلحي حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول



أعلنت قوات الحكومة الليبية الإثنين تحييد عدد من عناصر مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، وتدمير عدد من آلياته في محور الخلة جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره عبر فيسبوك المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للحكومة الليبية.



وأفاد البيان أن "المدفعية الثقيلة وجهت ضربات دقيقة لميليشيات حفتر الإرهابية في محور الخلة، أدت إلى تدمير عربتي غراد و سيارة محملة بالذخيرة وتحييد عدد من العناصر"، دون تحديد عددهم.



وفي بيان منفصل، قال المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب، إن "تم انتشال وتفكيك عشرات الألغام التي زرعتها مليشيا حفتر قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محور المشروع جنوبي طرابلس".



وأضاف البيان أن "من بين ما جمعته السرية ألغام تستخدم ضد المركبات والآليات".

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ولفتت إلى أن "الميليشيات الإرهابية أدخلت تعديلات على الألغام بحيث تنفجر حتى بمرور الأفراد ما يشكل خطراً على المدنيين حال رجوعهم إلى منازلهم بعد تحرير نطاقها".

وأردفت أن هذا الأسلوب هو "نفسه الذي انتهجه تنظيم داعش الإرهابي في سرت قبل تحريرها في ديسمبر 2016".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.



ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، إلا أن حفتر واصل هجومه، ما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام".



ومنيت مليشيات حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على أيدي قوات الحكومة، ضمن هذه العملية، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.

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