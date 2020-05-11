لأول مرة منذ ظهور كورونا.. لا إصابات جديدة في تونس

تونس/ عادل الثابتي / الخليج 365
أعلنت السلطات التونسية عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا، للمرة الأولى منذ ظهور الوباء في البلاد في 2 مارس/ آذار الماضي.
وقالت وزارة الصحة التونسية إن عدد الإصابات في استقرار بألف و 32 إصابة، والوفيات عند 45 حالة، منذ السبت.
وأضافت في بيان نشرته فجر الإثنين أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 700 حالة.
وحتى صباح الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين 181 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 283 ألفا، وتعافى أكثر من مليون 493 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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