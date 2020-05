دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady مايكروسوفت Surface Book 3 اقوى لابتوب صنعته الشركة على الإطلاق

أطلقت شركة مايكروسوفت اليوم جهاز Surface Go الجديد وسماعات رأس Surface وسماعات أذن Surface وحتى وحدة إرساء Surface، لكن الإصدار الجديد والذي أحدث إنقلابا بين المصورين و المصممين وصناع المحتوى على وجه التحديد كان جهاز Surface Book 3 الكمبيوتر المحمول الجديد والقوي و المتطور. © القيادي مايكروسوفت Surface Book 3 اقوى لابتوب صنعته الشركة على الإطلاق * شاهد الفيديو التقديمي لجهاز Surface Book 3 ثم تابع القراءة…

يأتي جهاز Surface Book 3 الجديد في مقاسين : 13 بوصة و 15 بوصة سيدخلان

في منافسة مباشرة مع مجموعة MacBook Pro من Apple، بالإضافة إلى

أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة من شركات مثل Razer و Asus.

تميل جميع هذه العلامات التجارية إلى تقديم مزيج ديناميكي من الأجهزة

بالاضافة الى جودة البناء، ويحاول Surface Book 3 بشكل واضح

أن لايكون خارج نطاق تلك الدائرة التنافسية.

داخليًا، يمكن تكوين كلا الحجمين لجهاز Surface Book 3 باستخدام

معالجات Intel Core من الجيل العاشر ورسومات NVIDIA المتقطعة،

على الرغم من أن بعض المواصفات الرئيسية مخيبة للآمال بعض الشيء.

جهاز المحمول دو 13 بوصة يأتي بمعالج i5-1035G7 رباعي النواة

بسرعة 1.2 جيجا هرتز (TurboBoost حتى 3.7 جيجا هرتز)

مع رسومات مدمجة، أو بمعالج i7-1065G7 1.3 جيجا هرتز TurboBoost

بسرعة تصل إلى 3.9 جيجا هرتز مع بطاقة رسومات NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q.

يبدأ هذا الجهاز بذاكرة وصول عشوائي تعمل بسعة 8 جيجابايت

ولكن يمكن تزويده بسعة أعلى تصل إلى 32 جيجا بايت،

ويمكنك إقرانه بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من PCIe.

أما بالنسبة للجهاز ذي ال 15 بوصة فأنت ستقف أمام خيار واحد: نفس وحدة

المعالجة المركزية Core i7-1065G7 رباعية النواة 1.3 جيجا هرتز

من طراز 13 بوصة ، والتي يمكن إقرانها إما مع GTX 1660Ti Max-Q

أو أقوى Quadro RTX 3000 GPU.

بناء على تلك المواصفات، يبدوأنه سيدخل في منافسة قوية مع جهاز ماك بوك برو

الجديد قياس 13 بوصة، خاصة عندما تفكر في حقيقة أن مايكروسوفت تمنحك

شاشة تعمل بخاصية باللمس قابلة للإزالة مع وجود القلم للكتابة و لا ننسى خيار

بطاقة الرسومات السرية القادمة بحجم مناسب، كما ويتجاوز عمر البطارية 15.5 ساعة .

تصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 32 جيجا بايت، بينما تصل مساحة التخزين

إلى 2 تيرابايت، ومع ذلك فإن عمر البطارية المعلن عنه هو 17.5 ساعة،

في حالة “للاستخدام النموذجي للجهاز” وعند الاتصال بقاعدة لوحة المفاتيح،

والتي تبدو أنها معلومة فيها القليل من المبالغة ولكنها بالتأكيد مقبولة استنادًا

إلى مراجعات Surface Book 2.

لم يتم تقديم أية معلومات حول دقة الألوان للشاشة المستخدمة في كلا الطرازين،

لكن كلاهما يتميز بدقة تصل إلى 260 نقطة في البوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 3: 2

مع نسبة تباين تصل إلى 1600: 1 ، لذلك ليس لدينا شك بأنها ستكون مساعدا قويا

وفعالا على ابراز الأعمال الابداعية للمستخدم.

من حيث المنافذ، يأتي الحاسوب مزودًا بقارئ بطاقات SDXC كاملة الحجم،

ويحتوي على منفذي Surface Connect الخاصين بشركة Microsoft

هما 2 USB-A (3.1 Gen 2) و 1 USB-C (3.1 Gen 2 مع توصيل الطاقة)،

مما يعني عدم وجود تقنية Thunderbolt 3، و هذا حقيقة يعد محيرا وخطأ كبير

بالنسبة لشركة مثل مايكروسوفت.

سيكون جهاز Surface Book 3 متوفرا للطلب بدءًا من اليوم بسعر 1500$ دولار

لقياس 13 بوصة و بسعر 2300$ دولار لنظيره قياس 15 بوصة، قد ترغب

في الاطلاع على نموذج ثالث متوفر بسعر 2000$ دولار بقياس 13 بوصة،

إلا أنه يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت وبطاقة رسومات منفصلة،

لمعرفة المزيد حول Surface Book 3، توجه إلى موقع Microsoft على الإنترنت .

