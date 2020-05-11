شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية فى السعودية وحار نسبيا فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التنوع فى الطقس على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث يتوقع خبراء الأرصاد، هطولاً للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،الرياض )،فيما تنشط الرياح السطحية على منطقتى (الشرقية ، نجران )، وفى الامارات يتوقع الخبراء أن الطقس مغبرا وغائما جزئياً على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، أما فى البحرين، غائم جزئيا ولكنه حار نسبيا مع غبار خفيف .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،الرياض )،فيما تنشط الرياح السطحية على منطقتى (الشرقية ، نجران ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كمساعة ، وارتفاع الموج متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس، مغبرا وغائما جزئياً على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، تؤدى إلى تدنى الرؤية الأفقية أحيانا.

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الرياح: شمالية غربية 20 - 35 تصل إلى 45 كمس أحياناً، الخليج العربي: مضطرب الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:45 الثانى عند الساعة 03:33.

الجزر الأول عند الساعة 10:00 الجزر الثانى عند الساعة 21:11 بحر عمان: متوسط الموج – يضطرب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:03 المد الثانى عند الساعة 00:08 الجزر الاول عند الساعة 19:00 الجزر الثانى عند الساعة 06:58.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 38 25 80 20 دبى 38 24 80 20 الشارقة 38 24 80 25 عجمان 35 25 85 30 أم القيوين 35 23 85 30 رأس الخيمة 34 23 85 25 الفجيرة 36 27 80 20 العين 41 26 60 10 ليوا 43 24 55 15 الرويس 38 25 70 20 السلع 36 25 75 25 دلما 36 26 80 30 طنب الكبرى 36 26 80 35 طنب الصغرى 36 26 80 35 أبو موسى 36 26 80 35

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى مملكة البحرين سيكون غائم جزئيا ولكنه حار نسبيا مع غبار خفيف فى وقت لاحق، الرياح عموما شمالية إلى شمالية غربية من 8 إلى13 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة الكبرى 37 درجة والصغرى 24 درجة، الرطوبة النسبية الكبرى 85% والصغرى 15 %.، شروق الشمس 04:54 صباحا والغروب عند الساعة 06:14 مساءا.