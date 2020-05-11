شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يأمر بتوزيع 493 مليون دولار "معونة رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر اليوم الاثنين بصرف "معونة رمضان" بقيمة 1850 مليون ريال (492.6 مليون دولار) لمستفيدى ومستفيدات الضمان الاجتماعى بواقع 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس" جاء البيان: وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصرف 1850 مليون ريال ( مليار وثمانمائة وخمسين مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدى ومستفيدات الضمان الاجتماعى ) بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة .

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