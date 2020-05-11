شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا لمواجهة كورونا باليمن تعلن عدن مدينة موبوءة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مدينة موبوءة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد ارتفاع حالات الإصابة هناك إلى 35 حالة من بينها أربع حالات وفاة.
وقالت اللجنة أيضا على تويتر إن هذا القرار اتخذ بعد انتشار عدة أمراض فى المدينة بسبب الأمطار والسيول التى شهدتها فى الآونة الأخيرة.
وأعلنت اللجنة فى ساعة متأخرة من مساء الأحد 17 حالة إصابة جديدة بكورونا منها عشر حالات فى عدن مما أدى إلى رفع إجمالى عدد حالات الإصابة إلى 51 من بينها ثمانى حالات وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة العليا لمواجهة كورونا باليمن تعلن عدن مدينة موبوءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.