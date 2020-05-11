شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا لمواجهة كورونا باليمن تعلن عدن مدينة موبوءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مدينة موبوءة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد ارتفاع حالات الإصابة هناك إلى 35 حالة من بينها أربع حالات وفاة.

وقالت اللجنة أيضا على تويتر إن هذا القرار اتخذ بعد انتشار عدة أمراض فى المدينة بسبب الأمطار والسيول التى شهدتها فى الآونة الأخيرة.

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وأعلنت اللجنة فى ساعة متأخرة من مساء الأحد 17 حالة إصابة جديدة بكورونا منها عشر حالات فى عدن مما أدى إلى رفع إجمالى عدد حالات الإصابة إلى 51 من بينها ثمانى حالات وفاة.